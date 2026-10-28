TRATON 30.05 CHF -0.12% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach Quartalszahlen der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Auftragsentwicklung insbesondere bei der margenstärksten Marke Scania habe klar enttäuscht, während bei MAN die Margen die Erwartungen deutlich verfehlt hätten, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Die Jahresziele habe Traton indes bestätigt./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:56 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.