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28.10.2026 09:48:26

TRATON Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach Quartalszahlen der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Auftragsentwicklung insbesondere bei der margenstärksten Marke Scania habe klar enttäuscht, während bei MAN die Margen die Erwartungen deutlich verfehlt hätten, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Die Jahresziele habe Traton indes bestätigt./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:56 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
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Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
32.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
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