Um 12:28 Uhr ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 32,74 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 28'998 Punkten tendiert. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,94 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 34'780 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 26,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 27,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 19,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 0,930 EUR aus. Am 28.10.2026 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,65 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 11.33 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.42 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 5,58 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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