NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum dritten Quartal und einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Jose M Asumendi kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine diesjährigen Gewinnerwartungen für die VW-Nutzfahrzeugtochter um vier Prozent. Zölle hätten im dritten Quartal Gegenwind gebracht und für das vierte Quartal rechne das Management in dieser Hinsicht mit noch höheren Belastungen./rob/tih/he;