TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum dritten Quartal und einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Jose M Asumendi kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine diesjährigen Gewinnerwartungen für die VW-Nutzfahrzeugtochter um vier Prozent. Zölle hätten im dritten Quartal Gegenwind gebracht und für das vierte Quartal rechne das Management in dieser Hinsicht mit noch höheren Belastungen./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
32.60 €
|
Abst. Kursziel*:
7.36%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.38%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
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Analysen zu TRATON
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|29.09.26
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