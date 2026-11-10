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10.11.2026 10:40:00
TRATON-Aktie legt zu: Genehmigung bei US-Einfuhrzöllen und bestätigte Prognose
Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding TRATON kann sich nach einem Entscheid der US-Behörden wie erwartet Zollerleichterungen anrechnen.
Die Genehmigung gelte ab dem 1. November 2025 und decke sich mit den Unternehmenserwartungen, hiess es weiter. TRATON hatte sich bereits im zweiten Quartal einen positiven Ergebniseffekt angerechnet, im vierten Quartal soll nun ein Rest verbucht werden. Die Jahresprognose behielt das Management um TRATON-Chef Christian Levin bei. Die in den vergangenen Tagen schon gut gelaufene Aktie lag am Vormittag im XETRA-Handel zeitweise 1,91 Prozent im Plus bei 35,18 Euro.
/men/zb
MÜNCHEN (awp international)
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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