TRATON 29.60 CHF -1.63% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Trotz Gegenwinds herrsche Zuversicht für das vierte Quartal, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Marktausblick auf das nächste Jahr sei positiv. Er erwähnte abschließend die attraktive Bewertung der Aktien./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.