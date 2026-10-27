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28.10.2026 17:20:21
TRATON Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Trotz Gegenwinds herrsche Zuversicht für das vierte Quartal, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Marktausblick auf das nächste Jahr sei positiv. Er erwähnte abschließend die attraktive Bewertung der Aktien./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Kaufen
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Unternehmen:
TRATON
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
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Rating jetzt:
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Kurs*:
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
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Kurs aktuell:
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Holger Schmidt
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