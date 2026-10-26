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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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26.10.2026 12:08:28

TotalEnergies Outperform

TotalEnergies
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria rechnet mit einem Quartalsüberschuss von 9,2 Milliarden US-Dollar und sieht sich damit über dem Konsens von 8,9 Milliarden, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht am Donnerstagmorgen schrieb./rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
82.73 € 		Abst. Kursziel*:
2.74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
82.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.47%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
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12:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
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16.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
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