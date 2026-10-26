TotalEnergies 76.74 CHF 0.12% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria rechnet mit einem Quartalsüberschuss von 9,2 Milliarden US-Dollar und sieht sich damit über dem Konsens von 8,9 Milliarden, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht am Donnerstagmorgen schrieb./rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:41 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.