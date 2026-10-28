TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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29.10.2026 12:57:01
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
77.92 CHF 0.62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Solide, aber nicht herausragend, schrieb Mark Wilson am Donnerstag zum Quartalsbericht des Ölkonzerns./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85.02 €
|
Abst. Kursziel*:
5.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.47%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
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|UBS AG
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|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
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|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|19.10.26
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|TotalEnergies Buy
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