TotalEnergies 77.92 CHF 0.62% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Solide, aber nicht herausragend, schrieb Mark Wilson am Donnerstag zum Quartalsbericht des Ölkonzerns./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.