TotalEnergies 65.11 CHF 1.35% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 93 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mark Wilson reduzierte vor den Zahlen für das zweite Quartal seine Schätzungen und liegt damit nun unter den Konsenserwartungen. Er verwies auf die Herausforderungen für das Gashandelsgeschäft der Franzosen, wie er in einer Analye vom Freitag betonte./rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.