SMI 13’468 -2.7%  SPI 18’470 -2.9%  Dow 47’786 -2.3%  DAX 23’715 -3.8%  Euro 0.9091 -0.2%  EStoxx50 5’763 -3.7%  Gold 5’071 -4.7%  Bitcoin 52’614 -1.8%  Dollar 0.7853 0.8%  Öl 83.8 7.3% 
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

83.47
CHF
-2.16
CHF
-2.52 %
12:45:59
BRXC
03.03.2026 13:47:52

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
83.47 CHF -2.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Market-Perform" belassen. Kurze Konflikte gäben Rüstungswerten auch nur kurzzeitig zusätzlichen Auftrieb, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Analyse möglicher Auswirkungen des Iran-Kriegs. Grundsätzlich untermauerten sie allerdings den globalen Sicherheitsbedarf. Grundsätzlich sei völlig unklar, wie lange die aktuelle Eskalation im Nahen Osten andauere. Das militärische Ungleichgewicht, das es zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite gebe, könnte die militärische Auseinandersetzung allerdings kurz halten. BAE Systems sieht Rabier als starken Zulieferer für die US-Rüstung als stärksten Profiteur. Die Marinewerft TKMS sei aber auch in Nahost engagiert./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
83.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
91.55 € 		Abst. Kursziel*:
-9.34%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
91.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.09%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

