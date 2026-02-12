Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’581 0.3%  SPI 18’754 0.4%  Dow 50’337 0.4%  DAX 25’223 1.5%  Euro 0.9129 -0.3%  EStoxx50 6’087 0.8%  Gold 5’056 -0.6%  Bitcoin 52’112 0.9%  Dollar 0.7682 -0.4%  Öl 68.8 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Viking-Aktie zieht an: Neue Abnehm-Pillen-Konkurrenz für Novo Nordisk im Anmarsch?
Birkenstock-Aktie dennoch leichter: Gewinn und Umsatz steigen deutlich
BYD zieht im globalen Absatzranking an Ford vorbei - doch die Aktienkurse sprechen eine andere Sprache
BioNTech-Aktie überzeugt 2026 bislang - Analysten erwarten zusätzliche Impulse
McDonald's-Aktie dennoch tiefer: Über Prognosen nach Fokus auf billigere Menüs
Suche...
Plus500 Depot

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

84.09
CHF
-0.69
CHF
-0.81 %
14:54:37
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.02.2026 14:58:29

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
84.09 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 67 auf 83 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Marinewerft sei inzwischen eine relativ teure Turnaroundstory, schrieb Adrien Rabier am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
83.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
91.30 € 		Abst. Kursziel*:
-9.09%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
90.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.74%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse