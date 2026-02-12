TKMS thyssenkrupp Marine Systems 84.09 CHF -0.81% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 67 auf 83 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Marinewerft sei inzwischen eine relativ teure Turnaroundstory, schrieb Adrien Rabier am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:00 / UTC



