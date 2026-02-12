TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
84.09CHF
-0.69CHF
-0.81 %
14:54:37
BRXC
12.02.2026 14:58:29
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
84.09 CHF -0.81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 67 auf 83 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Marinewerft sei inzwischen eine relativ teure Turnaroundstory, schrieb Adrien Rabier am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
91.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.09%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
90.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.74%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
