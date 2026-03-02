Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
33.77CHF
0.50CHF
1.50 %
11:32:19
SWX
04.03.2026 09:34:54
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Leverkusener hätten im vierten Quartal 2025 solide abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der operative Ergebnisausblick auf 2026 bedeute aber für den Konsens einen währungsbedingten Korrekturbedarf von 3 Prozent./rob/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37.15 €
|
Abst. Kursziel*:
34.59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.64%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bayer
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Freitagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Bayer-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Bayer (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
