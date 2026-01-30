Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’211 0.3%  Dow 48’670 -0.8%  DAX 24’516 0.9%  Euro 0.9161 0.1%  EStoxx50 5’938 0.8%  Gold 4’997 -7.1%  Bitcoin 64’146 -0.8%  Dollar 0.7711 0.8%  Öl 70.8 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335SAP345952Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526ABB1222171
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Booking-Aktie in Rot: Booking.com kassiert Sammelklage mit Schweizer Beteiligung
Amazon-Aktie leichter: Mögliche Pläne für 50-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI
Chevron-Aktie trotzdem gesucht: Niedrigere Ölpreise belasten Quartalsergebnis
Palantir-Aktie vor den Zahlen: Warum diese Bilanz jetzt so wichtig ist
Suche...
eToro entdecken

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

337.71
CHF
13.46
CHF
4.15 %
17:30:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 15:31:00

Tesla Equal Weight

Tesla
337.71 CHF 4.15%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der Vorstoß des Elektroautobauers im Geschäft mit Robotern habe seinen Preis, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bemängelte eine ungenaue Prognose bezüglich der Investitionen im neuen Jahr, aber in jedem Fall brauche es mehr finanzielle Mittel als der Barmittelzufluss von Tesla abdecke./rob/niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 427.27 		Abst. Kursziel*:
-15.74%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 437.89 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.79%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse