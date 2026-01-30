Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
337.71CHF
13.46CHF
4.15 %
17:30:00
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.01.2026 15:31:00
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der Vorstoß des Elektroautobauers im Geschäft mit Robotern habe seinen Preis, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bemängelte eine ungenaue Prognose bezüglich der Investitionen im neuen Jahr, aber in jedem Fall brauche es mehr finanzielle Mittel als der Barmittelzufluss von Tesla abdecke./rob/niw/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 360.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 427.27
|
Abst. Kursziel*:
-15.74%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 437.89
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.79%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Tesla
|
17:11
|Bullen gegen Bären: Tesla-Aktie spaltet nach Bilanz die Analystenmeinungen (finanzen.ch)
|
16:29
|Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Tesla-Aktie sinkt: E-Autobauer schliesst 2025 erstmals mit Umsatzrückgang ab - Gewinne überzeugen aber (finanzen.ch)
|
29.01.26