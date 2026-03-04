Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’573 1.3%  SPI 18’677 1.1%  Dow 48’501 -0.8%  DAX 24’082 1.2%  Euro 0.9088 0.0%  EStoxx50 5’849 1.3%  Gold 5’187 1.9%  Bitcoin 55’757 4.4%  Dollar 0.7816 -0.1%  Öl 83.1 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Beruhigung bei Devisen: So bewegen sich Franken, Euro und Dollar
Siemens-Aktie fester: Konzern baut für 200 Millionen Euro "intelligente" Fabrik in Amberg
Brenntag-Aktie tiefer: Brenntag meldet Umsatz- und Gewinnrückgang für 2025
Aroundtown-Aktie: fällt deutlich: Prognose am unteren Ende erreicht - Dividende wird wieder gezahlt
Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
Suche...
eToro entdecken

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

34.72
CHF
-0.59
CHF
-1.66 %
09:02:50
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.03.2026 09:36:30

Bayer Overweight

Bayer
34.32 CHF -1.29%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Ausblick bedeute leichten Korrekturbedarf am Umsatz- und operativen Ergebniskonsens, schrieb Charles Pitman-King am Mittwoch. Er taxiert ihn auf 2 und 3 Prozent./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Bayer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Bayer-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Bayer-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
37.15 € 		Abst. Kursziel*:
34.59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
37.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.96%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten