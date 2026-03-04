Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
34.72CHF
-0.59CHF
-1.66 %
09:02:50
SWX
04.03.2026 09:36:30
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Ausblick bedeute leichten Korrekturbedarf am Umsatz- und operativen Ergebniskonsens, schrieb Charles Pitman-King am Mittwoch. Er taxiert ihn auf 2 und 3 Prozent./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Bayer
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
37.15 €
Abst. Kursziel*:
34.59%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
37.61 €
Abst. Kursziel aktuell:
32.96%
Analyst Name::
Charles Pitman-King
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
