Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum vierten Quartal von 150 auf 145 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie des Technologiekonzerns hätten sich auf Jahressicht verschlechtert, schrieb Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:53 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.