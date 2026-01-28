Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

324.25
CHF
-8.39
CHF
-2.52 %
18:00:00
BRXC
Tesla Underweight

Tesla
324.24 CHF -2.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum vierten Quartal von 150 auf 145 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie des Technologiekonzerns hätten sich auf Jahressicht verschlechtert, schrieb Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Underweight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 145.00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 416.13 		Abst. Kursziel*:
-65.16%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 422.70 		Abst. Kursziel aktuell:
-65.70%
Analyst Name::
Ryan Brinkman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

