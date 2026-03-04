adidas 124.18 CHF -7.70% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach dem Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Ausblick der Herzogenauracher könnte enttäuschen, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürfte der Fokus auf der eskalierten Nahost-Krise liegen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:19 / EST



