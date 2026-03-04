adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
122.90CHF
-7.20CHF
-5.53 %
11:28:09
SWX
04.03.2026 09:26:54
adidas Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach dem Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Ausblick der Herzogenauracher könnte enttäuschen, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürfte der Fokus auf der eskalierten Nahost-Krise liegen./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
adidas
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
160.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
138.40 €
Abst. Kursziel*:
15.61%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
136.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.47%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|09:59
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
