TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
29.40CHF
0.20CHF
0.68 %
11:27:35
SWX
04.03.2026 09:26:40
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton nach Zahlen mit einem Kursziel von 32,10 Euro auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, aber der Ausblick auf 2026 sei schwach, schrieb Daniela Costa am Mittwoch./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu TRATON
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON verliert am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
07:42
|VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig (AWP)
07:30
|EQS-News: TRATON GROUP erzielt 2025 robusten Auftragseingang in Europa (EQS Group)
07:30
|EQS-News: TRATON GROUP in 2025 with robust incoming orders in Europe (EQS Group)
03.03.26
|Ausblick: TRATON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
03.03.26
|TRATON Aktie News: TRATON verliert am Dienstagnachmittag kräftig (finanzen.ch)
03.03.26
|TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu TRATON
