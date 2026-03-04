TRATON 29.52 CHF -1.93% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton nach Zahlen mit einem Kursziel von 32,10 Euro auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, aber der Ausblick auf 2026 sei schwach, schrieb Daniela Costa am Mittwoch./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



