Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienanalysen
|
06.03.2026 12:44:00
So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein
Die Bewertungen der Analysten für die Tesla-Aktie im Überblick.
Im Februar 2026 haben 3 Experten die Tesla-Aktie analysiert.
1 Analyst empfiehlt die Tesla-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Tesla-Aktie.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 406,67 USD, was einem Anstieg von 4,16 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 402,51 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-10,56
|18.02.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-10,56
|07.02.2026
|RBC Capital Markets
|500,00 USD
|24,22
|02.02.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Tesla
|
12:44
|So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
05.03.26
|Tesla-Aktie im Visier: FSD-Abostart in Europa erwartet - Einmalzahlung endet (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Tesla-Aktie schwächelt: Gewerkschaftsunabhängige Liste gewinnt bei Betriebsratswahl im deutschen Autowerk (AWP)
|
05.03.26
|Tesla Aktie News: Tesla verzeichnet am Donnerstagabend Verluste (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
05.03.26
|SpaceX: the final frontier of IPOs (Financial Times)
|
05.03.26
|SpaceX: the final frontier of IPOs (Financial Times)
|
04.03.26
|Tesla: IG Metall verfehlt Mehrheit bei Betriebsratswahl in Grünheide (Spiegel Online)
Analysen zu Tesla
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Nahost-Krise belasten: SMI und DAX mit weiteren Verlusten -- Asiens Börsen gehen erholt ins Wochenende
Am heimischen Aktienmarkt geht es auch am Freitag nach unten. Am deutschen Aktienmarkt wird eine Erholung erneut abgebrochen. Die Anleger in Fernost zeigten sich am Freitag erneut besser gestimmt.