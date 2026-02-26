Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
64.38CHF
0.28CHF
0.44 %
10:25:49
SWX
04.03.2026 09:50:21
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Gerade der schwache Ausblick des Aromenhersteller für das erste Quartal dürfte intensiv beäugt werden, schrieb Edward Hockin am Mittwoch./rob/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
71.72 €
|
Abst. Kursziel*:
46.40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
72.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.67%
|
Analyst Name::
Edward Hockin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
