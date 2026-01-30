Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 500 auf 480 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des Elektroautobauers habe den Fokus auf Robotaxis und menschenähnliche Roboter bestätigt, schrieb Edison Yu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz deutlich höherer Investitionen seien allzu große Veränderungen an seinen Schätzungen aber nicht nötig, da seine Bewertung zuletzt bereits von einem Erfolg in diesen Geschäftsbereichen untermauert worden sei./niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Buy
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 480.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 435.66 		Abst. Kursziel*:
10.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 434.57 		Abst. Kursziel aktuell:
10.45%
Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Tesla Buy Deutsche Bank AG
Tesla Equal Weight Barclays Capital
Tesla Buy Deutsche Bank AG
Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
Tesla Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen
