Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 500 auf 480 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des Elektroautobauers habe den Fokus auf Robotaxis und menschenähnliche Roboter bestätigt, schrieb Edison Yu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz deutlich höherer Investitionen seien allzu große Veränderungen an seinen Schätzungen aber nicht nötig, da seine Bewertung zuletzt bereits von einem Erfolg in diesen Geschäftsbereichen untermauert worden sei./niw/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
