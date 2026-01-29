Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’187 1.3%  SPI 18’226 1.1%  Dow 49’071 0.1%  DAX 24’594 -0.9%  Euro 0.9176 -0.1%  EStoxx50 5’966 0.6%  Gold 5’536 2.2%  Bitcoin 67’377 -1.4%  Dollar 0.7669 -0.2%  Öl 71.5 4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
IBM legt starkes Schlussquartal vor - Aktie hebt ab
Lockheed Martin-Aktie zieht an: Quartalsumsatz und -Ergebnis verbessert
Dow-Aktie nimmt ab: Unternehmen streicht mehr als jede zehnte Stelle
HENSOLDT-Aktie wenig verändert: Inka Tews übernimmt Personalvorstand
Sherwin-Williams Aktie schwächelt: Unternehmen erwartet anhaltend schwaches Umfeld
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

336.45
CHF
3.81
CHF
1.15 %
15:05:11
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.01.2026 13:46:14

Tesla Neutral

Tesla
336.44 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 420 auf 405 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Marge des vierten Quartals sei höher als erwartet gewesen, schrieb Mark Delaney am Donnerstag. Die Themen Autonomes Fahren und KI blieben im Fokus, gerade angesichts stark steigender Investitionen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Neutral
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 405.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 431.46 		Abst. Kursziel*:
-6.13%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 429.14 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.63%
Analyst Name::
Mark Delaney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:56 Tesla Verkaufen DZ BANK
13:46 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06:41 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
06:12 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Tesla 339.31 2.01% Tesla