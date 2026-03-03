TRATON 29.26 CHF -2.77% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf 2026 entspreche seinen Erwartungen, liege aber unter dem Konsens, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch. Mit Blick auf den Quartalsbericht hob er die starke Auftragslage gerade in Europa hervor./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.