28.02.2026 22:30:39
So schätzen die Analysten die NVIDIA-Aktie im Februar 2026 ein
So schätzten Analysten die NVIDIA-Aktie im letzten Monat ein.
26 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu NVIDIA veröffentlicht.
26 Experten stufen die NVIDIA-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 266,15 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 88,96 USD zum aktuellen NAS-Kurs der NVIDIA-Aktie von 177,19 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|245,00 USD
|38,27
|26.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.02.2026
|RBC Capital Markets
|250,00 USD
|41,09
|26.02.2026
|Barclays Capital
|275,00 USD
|55,20
|26.02.2026
|Bernstein Research
|300,00 USD
|69,31
|26.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|265,00 USD
|49,56
|26.02.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|250,00 USD
|41,09
|26.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|275,00 USD
|55,20
|26.02.2026
|Bernstein Research
|275,00 USD
|55,20
|24.02.2026
|RBC Capital Markets
|240,00 USD
|35,45
|19.02.2026
|RBC Capital Markets
|240,00 USD
|35,45
|18.02.2026
|UBS AG
|245,00 USD
|38,27
|11.02.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
