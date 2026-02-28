Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14'014 0.7%  SPI 19'256 0.5%  Dow 48'978 -1.1%  DAX 25'284 0.0%  Euro 0.9085 -0.5%  EStoxx50 6'138 -0.4%  Gold 5'278 1.9%  Bitcoin 50'449 -3.3%  Dollar 0.7694 -0.6%  Öl 72.5 2.2% 
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Analysten-Meinungen 28.02.2026 22:30:39

So schätzen die Analysten die NVIDIA-Aktie im Februar 2026 ein

So schätzen die Analysten die NVIDIA-Aktie im Februar 2026 ein

So schätzten Analysten die NVIDIA-Aktie im letzten Monat ein.

NVIDIA
139.74 CHF -3.98%
Kaufen Verkaufen

26 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu NVIDIA veröffentlicht.

26 Experten stufen die NVIDIA-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 266,15 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 88,96 USD zum aktuellen NAS-Kurs der NVIDIA-Aktie von 177,19 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG245,00 USD38,2726.02.2026
DZ BANK--26.02.2026
RBC Capital Markets250,00 USD41,0926.02.2026
Barclays Capital275,00 USD55,2026.02.2026
Bernstein Research300,00 USD69,3126.02.2026
JP Morgan Chase & Co.265,00 USD49,5626.02.2026
Goldman Sachs Group Inc.250,00 USD41,0926.02.2026
Jefferies & Company Inc.275,00 USD55,2026.02.2026
Bernstein Research275,00 USD55,2024.02.2026
RBC Capital Markets240,00 USD35,4519.02.2026
RBC Capital Markets240,00 USD35,4518.02.2026
UBS AG245,00 USD38,2711.02.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

