Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’776 0.2%  SPI 18’988 0.1%  Dow 49’533 0.1%  DAX 25’143 0.6%  Euro 0.9131 0.1%  EStoxx50 6’052 0.5%  Gold 4’926 1.0%  Bitcoin 52’569 1.1%  Dollar 0.7714 0.1%  Öl 67.7 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gerresheimer-Aktie nach Einbruch: Erholungschance oder weiteres Abwärtspotenzial?
DocMorris-Aktie etwas höher: Schleppende ePA-Nutzung bremst Digitalhoffnungen
Straumann-Aktie legt deutlich zu: Thomas Straumann tritt ab - Gründerfamilie bleibt im Verwaltungsrat vertreten
CPH-Aktie im Minus: EBITDA und Reingewinn unter Druck
Novartis-Aktie stärker: FDA-Antrag für Remibrutinib bei chronischer Nesselsucht eingereicht
Suche...
Plus500 Depot

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

318.36
CHF
2.49
CHF
0.79 %
09:24:52
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.02.2026 07:17:35

Tesla Equal Weight

Tesla
318.36 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Zunächst dürften die Produktions-Stückzahlen für die selbstfahrenden Taxis des Elektroautobauers begrenzt ausfallen, um diese erst einmal zu testen, schrieb Dan Levy in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Aussagen von Konzernchef Elon Musk hätten den für April geplanten Produktionsstart bestätigt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 04:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 04:05 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 410.63 		Abst. Kursziel*:
-12.33%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 410.74 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.35%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten