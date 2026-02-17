Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Zunächst dürften die Produktions-Stückzahlen für die selbstfahrenden Taxis des Elektroautobauers begrenzt ausfallen, um diese erst einmal zu testen, schrieb Dan Levy in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Aussagen von Konzernchef Elon Musk hätten den für April geplanten Produktionsstart bestätigt./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Tesla
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
$ 410.63
Abst. Kursziel*:
-12.33%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
$ 410.74
Abst. Kursziel aktuell:
-12.35%
Analyst Name::
Dan Levy
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
17.02.26
|Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Dienstagabend schwächer (finanzen.ch)
17.02.26
|Tesla in Brandenburg: IG Metall stellt Strafanzeige gegen Werksleiter (Spiegel Online)
17.02.26
|Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
17.02.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesla-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
15.02.26
|Tesla erzielt Durchbruch in der Batteriezellenproduktion - Impulse für die Aktie? (finanzen.ch)
14.02.26
|Tesla-Aktie im Fokus: Wedbush sieht Integration mit SpaceX und xAI kommen (finanzen.ch)
14.02.26
|Tesla-Aktie im Blick: Start einer neuen Model Y-Variante in den USA (finanzen.ch)
11.02.26
|Tesla-Aktie trotzdem fester: Polizeieinsatz in Grünheide - Tesla gegen IG Metall (AWP)