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24.11.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagabend leichter
Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 383,75 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 383,75 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 26'260 Punkten realisiert. Die Tesla-Aktie sank bis auf 375,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 384,10 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'607'959 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 297,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 29,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 21.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,39 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 28.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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