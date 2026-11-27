Das Papier von Tesla legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 393,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 26'352 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 395,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 391,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'350'969 Tesla-Aktien.

Bei 498,82 USD markierte der Titel am 23.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 26,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 297,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 32,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 21.10.2026. Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,39 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,17 Prozent auf 28.05 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28.10 Mrd. USD gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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