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25.11.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochabend im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Tesla. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 382,33 USD.
Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 382,33 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 26'014 Punkten steht. Die Tesla-Aktie sank bis auf 357,64 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 369,93 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4'293'243 Tesla-Aktien den Besitzer.
Am 23.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 498,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 297,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 21.10.2026 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,17 Prozent auf 28.05 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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