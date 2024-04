ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach den Auslieferungszahlen des E-Fahrzeugherstellers für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 US-Dollar belassen. Diese seien erheblich schwächer als am Markt angenommen ausgefallen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei seien zuvor die Erwartungen bereits deutlich nach unten geschraubt worden./ajx/he;