Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’132 0.8%  SPI 18’055 0.9%  Dow 48’098 0.4%  DAX 24’200 1.0%  Euro 0.9313 -0.3%  EStoxx50 5’742 1.1%  Gold 4’339 - Bitcoin 68’692 0.4%  Dollar 0.7944 -0.1%  Öl 60.0 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Tesla11448018Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
Handelskrieg, KI & Politik: Die Markttreiber 2026 laut Allianz Global Investors
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mercedes-Benz-Aktie sinkt: Mercedes-Rating von Scope auf "A" gesenkt
Rheinmetall erhält Milliardenauftrag - Verkauf der Autozuliefer-Sparte wird vorbereitet - auch Aktien von TKMS, HENSOLDT & RENK im Blick
Suche...
Plus500 Depot

Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

20.97
CHF
-0.62
CHF
-2.85 %
18:00:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.12.2025 16:58:53

Vestas Wind Systems A-S Kaufen

Vestas Wind Systems A-S
20.97 CHF -2.85%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas von 165 auf 195 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vestas sei als einer der weltweit fu?hrenden Windturbinenhersteller stark positioniert, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere mit dem Wachstum langfristig von der Energiewende, unterstu?tzt durch ein margenstarkes Service-Geschäft./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
22.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
170.70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten