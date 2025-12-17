Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
20.97CHF
-0.62CHF
-2.85 %
18:00:03
BRXC
18.12.2025 16:58:53
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
Vestas Wind Systems A-S
20.97 CHF -2.85%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas von 165 auf 195 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vestas sei als einer der weltweit fu?hrenden Windturbinenhersteller stark positioniert, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere mit dem Wachstum langfristig von der Energiewende, unterstu?tzt durch ein margenstarkes Service-Geschäft./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
22.70 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
170.70 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
