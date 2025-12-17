Continental Aktie 327800 / DE0005439004
60.36CHF
0.26CHF
0.43 %
17:30:01
SWX
18.12.2025 19:00:21
Continental Buy
Continental
62.02 CHF 1.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Orginalausrüsterdaten zum Reifenmarkt seien im November zwar schwach geblieben, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings fielen die Rohstoffpreise weiter, was Anfang 2026 für Rückenwind sorgen werde./mis/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66.60 €
|
Abst. Kursziel*:
12.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.82%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
