Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der Energiekonzern habe Analysten erste Hinweise für das Geschäftsjahr 2026 gegeben, die insgesamt positiv gewesen seien, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So bleibe die Dynamik im Gasgeschäft stark und auch das Netzgeschäft bleibe gut ausgerichtet. Zudem sei das Management weiter zuversichtlich, das Erreichen der Gewinnschwelle der Windkraftanlagen-Tochter Siemens Gamesa betreffend./ck/rob/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
134.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
120.92 €
|
Abst. Kursziel*:
10.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
119.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.81%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:58
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
12:26