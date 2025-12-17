Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’132 0.8%  SPI 18’055 0.9%  Dow 47’952 0.1%  DAX 24’200 1.0%  Euro 0.9310 -0.3%  EStoxx50 5’742 1.1%  Gold 4’333 -0.1%  Bitcoin 67’517 -1.3%  Dollar 0.7940 -0.2%  Öl 59.7 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Tesla11448018Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
TMTG-Aktie schnellt hoch: Trump Media wagt Milliarden-Deal im Nuklearsektor
Micron Technology-Aktie nach starker Gewinn- und Umsatzentwicklung gefragt
Plug Power-Aktie gesucht: Hoffnungen ruhen auf Namibia-Projekt und CEO-Wechsel
Oracle-Aktie belastet von KI-Projekt-Streit: Analysten bleiben jedoch gelassen
Handelskrieg, KI & Politik: Die Markttreiber 2026 laut Allianz Global Investors
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

110.38
CHF
5.32
CHF
5.06 %
09:01:46
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.12.2025 20:28:33

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
112.94 CHF 1.65%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der Energiekonzern habe Analysten erste Hinweise für das Geschäftsjahr 2026 gegeben, die insgesamt positiv gewesen seien, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So bleibe die Dynamik im Gasgeschäft stark und auch das Netzgeschäft bleibe gut ausgerichtet. Zudem sei das Management weiter zuversichtlich, das Erreichen der Gewinnschwelle der Windkraftanlagen-Tochter Siemens Gamesa betreffend./ck/rob/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
134.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
120.92 € 		Abst. Kursziel*:
10.82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
119.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.81%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?