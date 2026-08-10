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TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

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11.08.2026 10:57:04

TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Stephanie Dossmann lobte in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion die Kennziffern für das operative Ergebnis (FFO). Als weniger gut wertete sie das verlangsamte Mietwachstum auf vergleichbarer Fläche in Deutschland und in Polen./rob/edh/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Buy 		Kurs aktuell:
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