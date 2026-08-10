TAG Immobilien 12.76 CHF -0.44% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Stephanie Dossmann lobte in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion die Kennziffern für das operative Ergebnis (FFO). Als weniger gut wertete sie das verlangsamte Mietwachstum auf vergleichbarer Fläche in Deutschland und in Polen./rob/edh/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.