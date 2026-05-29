TAG Immobilien 12.13 CHF -0.93% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien anlässlich des Börsengangs der polnischen Tochtergesellschaft Robyg auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Mit dem IPO bestehe die Möglichkeit, das "Build-to-Rent"-Geschäft des Immobilienkonzerns in Polen zu finanzieren, den Wert von Robyg zu realisieren und eine Neubewertung der TAG-Aktie auszulösen, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.