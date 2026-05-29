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TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

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24.06.2026 11:05:15

TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien anlässlich des Börsengangs der polnischen Tochtergesellschaft Robyg auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Mit dem IPO bestehe die Möglichkeit, das "Build-to-Rent"-Geschäft des Immobilienkonzerns in Polen zu finanzieren, den Wert von Robyg zu realisieren und eine Neubewertung der TAG-Aktie auszulösen, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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