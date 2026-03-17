LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 15,20 Euro auf "Equal Weight" belassen. Diese hätten die Erwartungen auf breiter Front übertroffen, schrieb Celine Soo-Huynh in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Viel Neues gebe es hinsichtlich der Zielvorgaben für das laufende Geschäftsjahr nicht./bek/ag;