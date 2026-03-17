TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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18.03.2026 09:54:44
TAG Immobilien Equal Weight
TAG Immobilien
12.98 CHF 3.92%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 15,20 Euro auf "Equal Weight" belassen. Diese hätten die Erwartungen auf breiter Front übertroffen, schrieb Celine Soo-Huynh in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Viel Neues gebe es hinsichtlich der Zielvorgaben für das laufende Geschäftsjahr nicht./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Equal Weight
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
15.20 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
14.25 €
|
Abst. Kursziel*:
6.67%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
14.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.29%
|
Analyst Name::
Celine Soo-Huynh
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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