TAG Immobilien Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TAG Immobilien von 13,70 auf 15,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die deutschen Wohnimmobilienfirmen böten theoretisch eine einfache und attraktive Anlagestory, die aber nicht funktioniere, schrieb Paul May in einer Branchenbetrachtung vom Montag. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien erklärt er sich mit den niedrigen Barmittelzuflüssen (AFFO) der Unternehmen aufgrund hoher laufender Kosten. Zudem erschwerten nicht-standardisierte Kennziffern die Bewertung. TAG attestierte May nach einem Zukauf in Polen ein mutiges Management sowie eine bessere Kursentwicklung und lobte zudem die bessere Gewinndynamik. Allerdings unterliege die Barmittelentwicklung des neuen Portfolios größeren Risiken. Insgesamt sieht May auf dem aktuellen Bewertungsniveau keine attraktiven Anlagemöglichkeiten im deutschen Wohnimmobilienbereich./gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Equal Weight
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
15.20 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
14.81 €
|
Abst. Kursziel*:
2.63%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
14.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.49%
|
Analyst Name::
Paul May
|
KGV*:
-
