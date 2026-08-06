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TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

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TAG Immobilien-Anlage 06.08.2026 10:02:29

MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

TAG Immobilien
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Heute vor 1 Jahr wurden TAG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 14.69 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 680.735 TAG Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’264.81 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Anteils am 05.08.2026 auf 13.61 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7.35 Prozent eingebüsst.

TAG Immobilien wurde am Markt mit 2.69 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TAG Immobilien
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