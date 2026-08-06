TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|TAG Immobilien-Anlage
|
06.08.2026 10:02:29
MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr wurden TAG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 14.69 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 680.735 TAG Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’264.81 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Anteils am 05.08.2026 auf 13.61 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7.35 Prozent eingebüsst.
TAG Immobilien wurde am Markt mit 2.69 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
17:58
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|XETRA-Handel: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Analysten sehen für TAG Immobilien-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
30.07.26
|MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.07.26
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)