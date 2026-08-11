TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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11.08.2026 16:10:00
Aktie mit Verlusten: TAG Immobilien bindet Co-CEO Hoyer langfristig - 282 Millionen Euro aus Robyg-IPO
TAG Immobilien bindet COO und Co-CEO Claudia Hoyer bis Ende Juni 2032 an den Konzern.
TAG ImmobilienTAG Immobilien bindet COO und Co-CEO Claudia Hoyer bis Ende Juni 2032 an den Konzern. Wie das Hamburger Immobilienunternehmen mitteilte, wurde Hoyers Vertrag im Juli vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert. Er endet nun am 30. Juni 2032. Hoyer, die dem Vorstand seit 1. Juli 2012 angehört, führe das Unternehmen weiter in ihrer Rolle als COO und Co-CEO gemeinsam mit dem weiteren Vorstandsmitglied der TAG, Martin Thiel (CFO und Co-CEO).
12.73 CHF -0.69%
TAG erwartet 282 Millionen Euro aus Robyg-IPOIm Zusammenhang mit dem Teil-IPO der polnischen Tochter Robyg im Juni und Juli rechnet TAG Immobilien nun mit einem Bruttoerlös von 282 Millionen Euro für den Konzern. Nach dem Börsengang bleibt TAG mit einem Anteil von 67,1 Prozent Mehrheitsaktionärin von Robyg und will dem Unternehmen langfristig verbunden bleiben. Ende Juni hatte TAG noch mit einem Bruttoerlös von 295 Millionen Euro aus dem IPO gerechnet, basierend auf einem anschliessend verbleibenden Anteil von 66 Prozent. Laut Investorenpräsentation wird der bei TAG verbliebene Robyg-Anteil im Rahmen des IPO mit 580 Millionen Euro bewertet. Bezogen auf die historischen Anschaffungskosten für Robyg im Jahr 2022 habe TAG damit eine Wertsteigerung ihrer Investition von rund 40 Prozent realisiert. Robyg selbst kommt auf Basis des IPO-Preises von 34,00 Zloty je Aktie auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 860 Millionen Euro.
Kapital soll Mietgeschäft stärkenDas durch den IPO freigesetzte Kapital kann TAG gezielt in Mietwohnungsbestände in Deutschland und Polen investieren. Damit soll das Vermietungsergebnis beziehungsweise der operative Gewinn FFO I gestärkt werden, der die Basis für die Dividendenausschüttung bildet. TAG erwartet aus dem Verkauf der Robyg-Aktien beim IPO zudem einen positiven Effekt auf den Nettowert des Unternehmens (EPRA NTA) von rund 55 Millionen Euro beziehungsweise etwa 0,30 Euro je Aktie. Der Verschuldungsgrad LTV soll sich dadurch um rund 3,2 Prozentpunkte verbessern. Diese Effekte seien im Halbjahresabschluss noch nicht enthalten, da die wesentlichen IPO-Transaktionen erst nach dem 30. Juni stattfanden. TAG-Co-CEO und -COO Claudia Hoyer bezeichnete den Robyg-Börsengang als eine "echte Win-win-Situation". TAG schaffe eine eigenständig gelistete Gesellschaft, behalte zugleich eine Mehrheitsbeteiligung mit erheblichem Wert und könne Kapital in das Mietportfolio reinvestieren, was den FFO I zusätzlich stärke.
Für die TAG Immo-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 0,51 Prozent auf 13,61 Euro nach unten.
Dow Jones Newswires
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Bildquelle: TAG Immobilien
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