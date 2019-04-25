TAG Immobilien 13.89 CHF -2.84% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Der Buchwert der Immobiliengruppe sei stark gewachsen, schrieb Simon Stippig in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Hierzu habe eine Erholung der Bewertungen des Portfolios beigetragen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.