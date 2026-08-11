Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’644 0.1%  SPI 20’616 0.2%  Dow 54’061 0.2%  DAX 26’441 0.4%  Euro 0.9355 0.0%  EStoxx50 6’570 0.5%  Gold 4’386 -0.1%  Bitcoin 51’968 0.4%  Dollar 0.8106 0.1%  Öl 87.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Alcon43249246Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Partners Group2460882Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie etwas fester
Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein
Bell-Aktie mit kräftigem Plus nach Rekordergebnis im ersten Halbjahr
naturenergie Holding investiert acht Millionen Euro in Schluchsee-Netz - Aktie mit Plus
Galderma erhält EU-Zulassung für Kinn-Filler Restylane Shaype - Aktie fester
Suche...
Plus500 Depot

TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2026 07:28:39

TAG Immobilien verdient operativ mehr - sieht FFO I 2026 nun am oberen Ende

TAG Immobilien
12.73 CHF -0.73%
Kaufen Verkaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--TAG Immobilien hat im ersten Halbjahr dank höherer Mieteinnahmen und eines höheren Beitrags durch den Verkauf von Wohnungen in Polen operativ mehr verdient. Unter dem Strich sank der Gewinn leicht. Im Gesamtjahr rechnet der Hamburger Immobilienkonzern beim operativen Gewinn FFO I, dem Vermietungsergebnis, nun mit einer Landung am oberen Ende der Zielspanne.

Demzufolge soll im laufenden Jahr der operative Gewinn FFO I nun am oberen Ende der Bandbreite 187 bis 197 Millionen Euro landen, eine Steigerung von bis zu 9 Prozent zum Vorjahr. Die weiteren Ziele bestätigte das Hamburger MDAX-Wohnimmobilienunternehmen. Der Konzern teilte mit, dass die wesentlichen Transaktionen im Rahmen des Teil-Börsengangs der polnischen Tochter Robyg im Juni und Juli zum Teil erst im dritten Quartal wirksam wurden und somit im Halbjahresabschluss noch nicht enthalten sind.

Im Zeitraum Januar bis Juni stieg der operative Gewinn FFO I um 9 Prozent auf 100,2 Millionen Euro von 91,6 Millionen im Vorjahr. Je Aktie lag er bei 0,53 Euro verglichen mit 0,52 Euro.

Der FFO II, der neben dem FFO I auch die Verkaufsergebnisse aus Polen und Deutschland enthält - vor allem aus Polen -, stieg auf 118,6 Millionen von 107,3 Millionen im Vorjahr bzw je Aktie auf 0,63 Euro nach 0,61.

Das bereinigte EBITDA Gesamt stieg auf 156,1 Millionen Euro von 146,2 Millionen. Die Netto-Ist-Miete betrug 196,6 Millionen Euro nach 184 Millionen.

Unter dem Strich verdiente TAG in der ersten Jahreshälfte nach Steuern 114,5 Millionen Euro, nach 151 Millionen im Vorjahr.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2026 01:29 ET (05:29 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TAG Immobilien AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:57 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
10:51 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 TAG Immobilien Outperform Bernstein Research
09.07.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

12:47 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
09:50 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
09:08 SMI kratzt an seiner Bestmarke
09:04 Marktüberblick: Ölpreise ziehen wieder an
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
10.08.26 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
10.08.26 Europas strategische Autonomie
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.64 SMYBKU
Short 15’520.45 13.87 SLWB8U
Short 16’124.65 8.79 SXJB6U
SMI-Kurs: 14’643.99 11.08.2026 16:00:38
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Neue Analyse: Warburg Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag auf rotes Terrain
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.