Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Bitcoin ist am Nachmittag 63.761,47 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,25 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 63.918,55 US-Dollar stand.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 8,30 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,0 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um 0,11 Prozent auf 45,07 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 45,12 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.875,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.871,59 US-Dollar).

Zudem gibt Bitcoin Cash am Dienstagnachmittag nach. Um 0,40 Prozent auf 212,22 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 213,08 US-Dollar.

Daneben fällt Ripple um 1,26 Prozent auf 0,9985 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,011 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Monero-Kurs 2,51 Prozent schwächer bei 386,33 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 396,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von 3,50 Prozent auf 0,1845 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1912 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1594 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1613 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3349 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,54 Prozent auf 607,86 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 598,65 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0697 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0702 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 1,00 Prozent schwächer bei 75,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 75,97 US-Dollar.

Daneben fällt Avalanche um 3,88 Prozent auf 6,183 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,432 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 3,03 Prozent auf 8,541 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,290 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,6758 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.