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TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

12.06
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-6.80 %
08.07.2026
SWX
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09.07.2026 07:57:00

TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
12.51 CHF 1.32%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausbau des Engagements in Polen seit der Übernahme von Vantage Development im November 2019 habe sowohl das Finanzprofil als auch die mittelfristige Ertragsdynamik gestärkt, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Angesichts des branchenführenden Wachstums im Vermietungsgeschäft seien die Aktien auf aktuellem Bewertungsniveau ein Investment wert./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13.40 € 		Abst. Kursziel*:
49.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13.59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.17%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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