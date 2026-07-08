TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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TAG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausbau des Engagements in Polen seit der Übernahme von Vantage Development im November 2019 habe sowohl das Finanzprofil als auch die mittelfristige Ertragsdynamik gestärkt, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Angesichts des branchenführenden Wachstums im Vermietungsgeschäft seien die Aktien auf aktuellem Bewertungsniveau ein Investment wert./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.40 €
|
Abst. Kursziel*:
49.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.17%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
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