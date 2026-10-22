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Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein

Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein

Ein Analyst sieht Micron weit über dem Konsens, doch eine andere Stimme liegt Welten darunter: Was spricht für und was gegen die Bewertung?

  • Ein Haus legt die Latte für Micron deutlich höher als der Rest
  • Rekordzahlen und langfristige Kundenverträge stützen die Optimisten
  • Chinesische Konkurrenz und hohe Investitionen nähren die Zweifel

D.A. Davidson hat das Kursziel für die Micron-Aktie unlängst von 2'100 auf 3'000 US-Dollar angehoben und die Einstufung Buy bestätigt. Damit liegt das Analysehaus deutlich über dem übrigen Markt: Das niedrigste Analystenziel beträgt lediglich 621 US-Dollar. Zum Vergleich: Am 19. Oktober kostete die Aktie rund 904,90 US-Dollar.

Davidson setzt die Spitzenmarke

Hinter dem ambitionierten Kursziel steckt allerdings nicht die Erwartung, dass Micron seine Gewinne stärker steigert als bislang angenommen. Vielmehr setzt Analyst Gil Luria einem Bericht von TipRanks zufolge das 19-Fache seiner Gewinnschätzung je Aktie für das laufende Geschäftsjahr 2027 an. Rechnerisch ergibt sich daraus ein Gewinn je Aktie von 161 US-Dollar. Das liegt unter der mittleren Analystenschätzung von gut 174 US-Dollar. Luria wettet also vor allem darauf, dass Anleger dieselben Gewinne künftig deutlich höher bewerten.

Diese Einschätzung begründet der Experte mit einem strukturellen Wandel im Speichermarkt. Künstliche Intelligenz habe Speicherchips von einem stark zyklischen Massenprodukt zu einer unverzichtbaren Komponente der KI-Infrastruktur gemacht. Weil die Nachfrage das Angebot in den Jahren 2027 und 2028 übersteigen dürfte, könnten die Preise hoch bleiben.

Zwischen Optimisten und Skeptikern

Mit dieser Einschätzung steht Luria am optimistischen Rand eines ohnehin zuversichtlichen Analystenlagers. Der Konsens bei TipRanks lautet Strong Buy: Von 29 Analysten stufen 27 die Aktie mit Buy ein, einer mit Hold und einer mit Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 1'585,93 US-Dollar und damit knapp halb so hoch wie das von Davidson ausgegebene Ziel.

Auch die übrigen jüngeren Einschätzungen fallen zwar positiv aus, bewegen sich aber in einem deutlich engeren Rahmen. KeyBanc nannte in einer Studie aus der vergangenen Woche ein Kursziel von 1'750 US-Dollar. Analyst John Vinh sieht damit ebenso weiteres Potenzial wie Vivek Arya von Bank of America Securities, dessen Ziel bei 1'550 US-Dollar liegt. Einen deutlichen Gegenpol bildet JLPascual: Analyst Jose Luis Pascual stufte Micron am 17. Oktober mit Sell ein und setzte das Kursziel auf 621 US-Dollar.

Micron liefert Rekordzahlen und Vertragssicherheit

Dass die Optimisten gute Argumente für ihre Einschätzung haben, zeigen die jüngsten Geschäftszahlen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 3. September endete, stieg der Umsatz auf 54,2 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren es noch 11,3 Milliarden US-Dollar gewesen. Damit übertraf Micron auch die Erwartungen von rund 51,1 Milliarden US-Dollar deutlich. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 33,42 US-Dollar gegenüber prognostizierten 31,61 US-Dollar. Gleichzeitig kletterte die Bruttomarge binnen eines Quartals um 2,1 Prozentpunkte auf 87,0 Prozent. Rund drei Viertel der Erlöse stammen aus dem DRAM-Geschäft. Im gesamten Geschäftsjahr setzte Micron 133,2 Milliarden US-Dollar um und damit gut das 3,5-Fache des Vorjahres.

Auch der Ausblick spricht zunächst für eine Fortsetzung des Wachstums. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt das Management einen weiteren Rekordumsatz von 61,5 Milliarden US-Dollar plus oder minus 1,5 Milliarden in Aussicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 38,15 US-Dollar steigen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 erwartet das Management erneut einen Umsatzrekord und ein Plus in jedem einzelnen Quartal. Wie lange die angespannte Versorgungslage anhält, lässt sich nach Angaben des Unternehmens allerdings noch nicht absehen. Einen Zeitpunkt, an dem Angebot und Nachfrage bei DRAM wieder ins Gleichgewicht kommen, kann Micron derzeit nicht nennen.

Ein wesentlicher Baustein der optimistischen Investmentthese sind die strategischen Kundenverträge, die Microns Geschäft planbarer machen sollen. Der Konzern hat bislang 26 mehrjährige Vereinbarungen mit festen Abnahmepflichten unterzeichnet. Nach eigener Schätzung decken sie mehr als 35 Prozent des Umsatzes bis 2030 ab. Für drei Viertel dieser Verträge gilt ein festgelegter Preisrahmen, meist mit Unter- und Obergrenzen. Die Kunden haben dafür Zusagen über 32 Milliarden US-Dollar gemacht, überwiegend in Form von Barhinterlegungen. Auch beim KI-Speicher HBM ist der Grossteil des Liefervolumens für 2027 bereits vergeben – zu deutlich höheren Preisen als im Vorjahr. Mit NVIDIA arbeitet Micron zudem an einer kundenspezifischen Variante der nächsten HBM-Generation.

Neben der vertraglich abgesicherten Nachfrage verfügt Micron über finanziellen Spielraum für weitere Investitionen und Ausschüttungen. Zum Ende des Geschäftsjahres belief sich die Nettoliquidität auf 68,3 Milliarden US-Dollar. Am 8. Oktober erhöhte der Verwaltungsrat das Volumen des Aktienrückkaufprogramms auf 35,16 Milliarden US-Dollar. Aus dem bisherigen Programm waren noch rund 2,16 Milliarden US-Dollar übrig. Wegen Auflagen aus der staatlichen Chipförderung darf Micron im Rahmen des Programms allerdings erst ab dem 9. Dezember Aktien zurückkaufen. Langfristig will der Konzern den gesamten überschüssigen Barmittelzufluss an die Aktionäre zurückgeben.

Welche Gefahren die Micron-Aktie birgt

Doch genau der starke Nachfrageüberhang, der Micron derzeit hohe Preise und Margen beschert, könnte langfristig zum Risiko werden. Hohe Preise machen zusätzliche Produktionskapazitäten attraktiv – und Micron baut seine Kapazitäten kräftig aus. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres sollen die Investitionen rund 11,5 Milliarden US-Dollar erreichen, nach 10,8 Milliarden im Schlussquartal. Für das erste Halbjahr plant der Konzern Ausgaben von etwa 25 Milliarden US-Dollar, in der zweiten Jahreshälfte soll es noch mehr werden. Neue Werke in Idaho und Taiwan sollen ab Mitte 2027 liefern, weitere Standorte Ende 2028.

Hier setzt die Skepsis von Goldman Sachs an. Analyst James Schneider hob das Kursziel am 1. Oktober zwar von 1'100 auf 1'250 US-Dollar an, beliess die Einstufung aber auf Neutral. Seine Sorge: Ab 2028 könnten die deutlich höheren Kapazitäten die Preisdynamik bei HBM-Speichern bremsen.

Auch kurzfristig gibt es erste Hinweise darauf, dass sich das Wachstumstempo normalisieren könnte. Für den Rest des Geschäftsjahres 2027 rechnet das Management mit einem gemässigteren Tempo bei den Preiserhöhungen. Zudem soll die Bruttomarge im ersten Quartal mit rund 86,25 Prozent leicht unter dem Niveau des Schlussquartals liegen. Micron führt den Rückgang vor allem auf höhere Mitarbeitervergütungen zurück und sieht das erste Quartal als Margentiefpunkt im laufenden Geschäftsjahr. Langsamer steigende Preise sind zwar noch keine fallenden Preise. Sie zeigen aber, dass der Rückenwind nicht unbegrenzt zunimmt.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Konkurrenz aus China. Der Präsident des chinesischen Herstellers CXMT, Cao Kanyu, kündigte am 10. Oktober auf einer Branchenkonferenz in Shanghai an, bis Ende 2026 DDR5-Servermodule auf Basis einer dichteren Speicherzellenarchitektur auf den Markt zu bringen. Damit zielt CXMT auf ein Geschäftsfeld, in dem Micron zuletzt besonders hohe Margen erzielte: Im Schlussquartal lag die Bruttomarge des Rechenzentrumssegments bei 90 Prozent. Allerdings ist noch offen, ob CXMT die angekündigten Chips in grossen Stückzahlen produzieren kann und ob grosse Rechenzentrumsbetreiber sie freigeben. Die Ankündigung allein belegt daher noch nicht, dass Micron kurzfristig Marktanteile oder Preissetzungsmacht verlieren wird.

Zusätzlichen Druck erzeugt die hohe Erwartungshaltung am Markt. Bei 27 Buy-Einstufungen unter 29 Analysten bleibt wenig Raum für Enttäuschungen. Das Kursziel von 3'000 US-Dollar setzt zudem voraus, dass Anleger Micron dauerhaft höhere Gewinne zutrauen und den Speicherchiphersteller nicht mehr wie ein klassisches zyklisches Unternehmen bewerten. Die grosse Spanne der Analystenziele verdeutlicht, wie unterschiedlich die Einschätzungen zur Nachhaltigkeit der aktuellen Ertragskraft ausfallen.

Die nächsten Wegmarken folgen bereits in den kommenden Wochen. Ab dem 9. Dezember darf Micron das erweiterte Rückkaufprogramm nutzen. Bis Jahresende muss sich ausserdem zeigen, ob CXMT den angekündigten Serverspeicher tatsächlich auf den Markt bringt. Im Dezember stehen zudem die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 an. Dann dürfte sich genauer beurteilen lassen, ob sich die Entwicklung von Preisen und Margen eher mit den optimistischen Erwartungen oder mit den Risiken einer allmählichen Normalisierung deckt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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