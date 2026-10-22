Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.5%  SPI 20’511 0.6%  Dow 52’856 0.7%  DAX 25’645 1.4%  Euro 0.9261 -0.1%  EStoxx50 6’208 1.4%  Gold 4’141 0.4%  Bitcoin 69’868 2.1%  Dollar 0.8246 -0.1%  Öl 109.9 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882UBS24476758Holcim1221405Swiss Re12688156Sandoz124359842DocMorris4261528
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger heisst
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Spannungsfeld vor Quartalszahlen: So steht es um die Aktien von Arista und Cisco
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
Suche...
Plus500 Depot
KI-Investitionswelle 22.10.2026 03:01:47

NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027

NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027

Rund vier Billionen US-Dollar sieht Dan Ives in den KI-Ausbau fliessen, und doch entscheidet nach seiner These nicht die Nachfrage darüber, wer 2027 vorne liegt.

  • Dan Ives setzt NVIDIA an die Spitze seiner fünf Technologiefavoriten für 2027
  • Nach seiner These bestimmt knappes Angebot, nicht die Nachfrage, den KI-Zyklus
  • Hohe Erwartungen und Ives' Nähe zu eigenen KI-Fonds mahnen zur Vorsicht

Dan Ives hat seine fünf wichtigsten Technologiewerte für 2027 benannt und stellt NVIDIA an die Spitze, gefolgt von Microsoft, Palantir, Apple und CrowdStrike. Für Anleger ist dabei weniger die Auswahl selbst bemerkenswert als die These, auf der sie ruht: Der langjährige Technologieoptimist, inzwischen Partner und Senior Managing Director der Handelsbank Yorkville Ives, hält den KI-Ausbau für deutlich grösser, als Investoren ihn einschätzen, und sieht ihn erst in der Frühphase.

Vier Billionen US-Dollar und ein Engpass auf der Angebotsseite

In einem kurzen Beitrag auf der Plattform X schrieb Ives Anfang Oktober, Investoren unterschätzten Ausmass und Reichweite einer Ausgabenwelle von vier Billionen US-Dollar in den kommenden Jahren.

In der begleitenden Studie setzt sein Team den Akzent, wie aus einem Bericht von MarketWatch hervorgeht, auf die Angebotsseite. Nicht die Nachfrage, sondern das Angebot bestimme diese Phase der KI-Revolution. Die Infrastrukturebene bleibe mindestens bis 2027 knapp, Wachstum verbuchten derzeit vor allem Unternehmen, die über rare Rechenleistung, Speicher und Energie verfügen. Man befinde sich in der Frühphase dieses Ausbaus und sei für die Gewinner der Branche in den kommenden Jahren sehr zuversichtlich, schreibt das Team um Ives.

Warum die NVIDIA-Aktie die Liste anführt

Entlang der Wertschöpfungskette gelesen, liefert NVIDIA die Rechenleistung, Microsoft Cloud und Unternehmenssoftware, Palantir die Anwendung im Betrieb, Apple den Zugang zum Endkunden und CrowdStrike die Absicherung. Laut Studie hat sich Unternehmenssoftware erholt, Cybersicherheit werde einen wachsenden Anteil der IT-Budgets beanspruchen, und physische KI sei die jüngste Front. Aufschlussreich ist der Tausch an der Spitze. In seiner Liste für 2026, die Ives Ende 2025 noch für Wedbush Securities aufgestellt hatte, stand Tesla unter den fünf Favoriten, NVIDIA dagegen nicht. Nun steht der Chipkonzern auf Platz eins, Tesla führt Ives auf X nur noch als liebste disruptive Technologiewette ausserhalb der fünf. Der Wechsel passt zur Angebotsthese: Wer knappe Rechenkapazität für den Engpass hält, setzt zuerst auf deren Lieferanten.

Durchweg Outperform: Was Ives den Aktien zutraut

Insgesamt hat das Team um Ives Anfang Oktober die Bewertung von 49 Technologiewerten aufgenommen, die grossen Namen durchweg mit der Einstufung "Outperform". Für NVIDIA setzt Ives gemäss MarketWatch ein Kursziel von 300 US-Dollar. Microsoft traut er 615 US-Dollar zu, Apple ebenso wie Alphabet 400 US-Dollar, CrowdStrike 335 US-Dollar. Auch ausserhalb der Top fünf zeigt sich das Muster: Amazon erhält ein Ziel von 300 US-Dollar, Tesla von 500 US-Dollar und SpaceX von 225 US-Dollar. Die meisten dieser Werte hatte Ives bereits in seinen acht Jahren als globaler Leiter der Technologieanalyse bei Wedbush empfohlen. Der Neustart unter eigenem Namen ist also eher Bestätigung als Kurswechsel.

Wo die These verwundbar ist und worauf Anleger achten sollten

Die Angebotsthese hat eine Kehrseite. Wer auf anhaltende Knappheit setzt, setzt implizit darauf, dass die grossen Cloudanbieter ihre Investitionsbudgets mindestens bis 2027 hoch halten. Kehrt dort Ausgabendisziplin ein, träfe das die These an ihrer Wurzel, und die Reihenfolge der Liste würde wichtiger als die Tatsache, dass Ives alle fünf Werte mag. Hinzu kommen die hohen Erwartungen, die in den Kursen der KI-Profiteure bereits stecken: Schon ein Quartal mit schwächeren Investitionssignalen kann die Bewertungen empfindlich treffen.

Ein zweiter Punkt betrifft den Absender. Yorkville Ives ist nicht nur Researchhaus, sondern begleitet laut einer Mitteilung vom Mitte Juli auch Kapitalaufnahmen, Übernahmen und den institutionellen Handel. Im September brachte Ives zudem den geschlossenen Fonds Ives Ultra AI Opportunities an den Markt, der in späte Finanzierungsrunden privater KI-Unternehmen investiert, und zwei börsengehandelte Fonds tragen seinen Namen. Für die Einordnung seiner Empfehlungen ist diese Nähe zum eigenen Geschäft ein relevanter Faktor.

Für Anleger lässt sich die Liste deshalb weniger als Paket lesen denn als Abstufung nach der Abhängigkeit vom Engpass. NVIDIA hängt am direktesten an der Frage, ob die Knappheit anhält. Microsoft, Palantir und CrowdStrike profitieren nach der Logik der Studie stärker von der Verschiebung der Budgets hin zu Unternehmenssoftware und Sicherheit, Apple vom Geschäft mit dem Endkunden. Zugleich speisen sich alle fünf aus derselben Investitionswelle. Wer mehrere dieser Titel hält, streut das Risiko daher weniger breit, als die Zahl der Positionen vermuten lässt.

Ives' Kursziele sind zudem die Einschätzung eines bekennenden Optimisten. Sie müssen sich am breiteren Analystenbild und an den Zahlen der Unternehmen messen lassen. Seine Angebotsthese liefert dafür einen klaren Prüfstein: Entscheidend ist nicht, ob die Nachfrage nach KI hoch bleibt, sondern ob die Engpässe bei Rechenleistung, Speicher und Energie tatsächlich bis 2027 bestehen. Lösen sie sich früher auf, verschiebt sich das Argument von den Lieferanten der Knappheit zu den Unternehmen, die KI im Alltag einsetzen.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Siemens-Aktie: Mit NVIDIA zur KI-Fabrik der Zukunft
NVIDIA-Aktie: Wie Microsoft den Grundstein für den KI-Giganten legte
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com,gguy / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

21.10.26 Logo WHS Dividenden oder Wachstum? Warum selbst die beste Aktienstrategie am Kaufpreis scheitern kann!
21.10.26 Chinas Exportmaschine auf Rekordkurs: Chancen im Automobilsektor
21.10.26 UBS Logo Swiss ETF Awards 2026: Diese ETFs und ETPs sind die Gewinner
21.10.26 SMI nimmt Kurs in Richtung Allzeithoch
21.10.26 Marktüberblick: Qiagen, adidas, Deutsche Börse, SpaceX und Netflix im Fokus
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
20.10.26 Julius Bär: 9.70% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Dr Ing hc F Porsche AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’105.11 19.97 SQBT1U
Short 15’439.18 13.66 S1B4JU
Short 15’991.11 8.96 SXJB6U
SMI-Kurs: 14’552.39 21.10.2026 17:31:36
Long 13’918.66 19.57 SMCOBU
Long 13’613.81 13.92 SIB66U
Long 13’022.67 8.94 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Erste Schätzungen: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Mittwochnachmittag an
UBS-Aktie fester: Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe liquidiert
Meta Platforms übertrifft Prognosen – Aktie nachbörslich im Plus
SAP-Aktie zieht an: Starke Cloud-Zahlen sorgen für bessere Aussichten
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Tesla-Aktie im Plus: Musk bestätigt Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.