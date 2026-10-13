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NASDAQ-Handel im Fokus 13.10.2026 20:03:21

Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 fällt am Nachmittag.

Lam Research
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Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.56 Prozent auf 30’493.80 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.850 Prozent schwächer bei 30’404.20 Punkten, nach 30’664.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30’372.30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30’595.80 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’368.44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29’264.10 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 24’750.25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 20.98 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2.75 Prozent auf 763.36 USD), QUALCOMM (+ 2.21 Prozent auf 178.29 USD), PDD (+ 2.00 Prozent auf 82.54 USD), T-Mobile US (+ 1.52 Prozent auf 154.19 USD) und Diamondback Energy (+ 1.51 Prozent auf 198.05 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Applied Materials (-7.83 Prozent auf 458.57 USD), Take Two (-5.86 Prozent auf 196.59 USD), Micron Technology (-5.35 Prozent auf 936.09 USD), Lam Research (-4.16 Prozent auf 296.70 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-4.06 Prozent auf 486.43 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9’706’532 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.942 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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