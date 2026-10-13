QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ-Handel im Fokus
|
13.10.2026 20:03:21
Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
Der NASDAQ 100 fällt am Nachmittag.
Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.56 Prozent auf 30’493.80 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.850 Prozent schwächer bei 30’404.20 Punkten, nach 30’664.70 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30’372.30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30’595.80 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’368.44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29’264.10 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 24’750.25 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 20.98 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2.75 Prozent auf 763.36 USD), QUALCOMM (+ 2.21 Prozent auf 178.29 USD), PDD (+ 2.00 Prozent auf 82.54 USD), T-Mobile US (+ 1.52 Prozent auf 154.19 USD) und Diamondback Energy (+ 1.51 Prozent auf 198.05 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Applied Materials (-7.83 Prozent auf 458.57 USD), Take Two (-5.86 Prozent auf 196.59 USD), Micron Technology (-5.35 Prozent auf 936.09 USD), Lam Research (-4.16 Prozent auf 296.70 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-4.06 Prozent auf 486.43 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9’706’532 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.942 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf
Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lam Research Corp.
|
13.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
13.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Lam Research gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Lam Research Corp.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Applied Materials am 13.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30’569.48
|-0.31%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien geht es am Mittwoch vorwiegend nach oben.