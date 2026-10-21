Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach Quartalszahlen von 300 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Börsenbetreiber sei weiterhin mit Rückenwind unterwegs, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere Zinserhöhungen in den USA und Europa sollten sich positiv auswirken. Die Aktie sei angesichts des erwarteten Gewinnwachstums weiter attraktiv bewertet./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
304.70 €
|
Abst. Kursziel*:
11.59%
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
308.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.25%
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
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|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:13
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
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|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|20.10.26
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|Deutsche Börse Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|278.70
|-0.14%
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