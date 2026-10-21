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Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

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21.10.2026 18:13:09

Deutsche Börse Kaufen

Deutsche Börse
285.32 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach Quartalszahlen von 300 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Börsenbetreiber sei weiterhin mit Rückenwind unterwegs, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere Zinserhöhungen in den USA und Europa sollten sich positiv auswirken. Die Aktie sei angesichts des erwarteten Gewinnwachstums weiter attraktiv bewertet./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Kaufen
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
304.70 € 		Abst. Kursziel*:
11.59%
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
308.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.25%
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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