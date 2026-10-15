T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die T-Mobile US-Aktie Anlegern gebracht.
Das T-Mobile US-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das T-Mobile US-Papier bei 117.56 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das T-Mobile US-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85.063 T-Mobile US-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 157.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’422.08 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 34.22 Prozent vermehrt.
Alle T-Mobile US-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 165.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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