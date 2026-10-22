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BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger heisst

BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger heisst

Michael Burry hat bei BYD zugegriffen, nachdem er Tesla leerverkauft hatte, doch trägt die Kostenthese auch bei sinkendem Gewinn im Heimatmarkt?

  • Burry sieht in BYD einen möglichen Kostenführer der Branche
  • Das Auslandsgeschäft stützt die Marge, doch der Heimatmarkt schwächelt
  • Im Vergleich mit Tesla bleibt das Bild uneindeutig

Michael Burry, bekannt durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor 2008, hat laut Seeking Alpha Aktien von BYD, einem chinesischen Hersteller von Elektroautos und Batterien, hinzugekauft. Für BYD-Anleger ist das ein Signal mit Einschränkungen: Burry nannte weder Stückzahl noch Positionsgrösse, liefert aber eine ausführliche These, die sich an den Halbjahreszahlen messen lässt.

Burrys Weg zum Kauf der BYD-Aktie

Noch im September gab sich Burry zurückhaltend. Auf die Frage nach BYD antwortete er: "Ja, ich beobachte sie". Zuvor hatte er gesagt, BYD nicht zu besitzen. In einer früheren Analyse hatte er erklärt, bei 75 Hongkong-Dollar oder darunter ein aggressiver Käufer zu sein, sofern die These dann noch gelte.

Der Schritt von der Beobachtung zum Kauf ist damit belegt, seine Tragweite nicht, denn Burry legte die Positionsgrösse nicht offen. Als Stimmungsindikator für BYD-Anleger taugt er deshalb nur begrenzt. Wichtiger ist, worauf Burry seine These stützt.

Was die BYD-Zahlen zur These sagen

Burry schreibt, BYD sei potenziell der Autohersteller mit den niedrigsten Kosten weltweit, dank vertikaler Integration im grossen Massstab. Die hauseigene Blade-Batterie auf Basis von Lithium-Eisenphosphat habe Kosten- und Sicherheitsvorteile gegenüber Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien, wobei er die geringere Energiedichte einräumt. Die internationale Expansion könne zudem operativen Hebel liefern.

Die Halbjahreszahlen, die BYD am 28. August veröffentlichte, stützen das nur teilweise. Der Umsatz sank im ersten Halbjahr um 7,1 Prozent auf 344,8 Milliarden Renminbi, der auf die Eigentümer entfallende Gewinn um 20,5 Prozent auf 12,3 Milliarden Renminbi. Die Bruttomarge stieg dagegen von 18,0 auf 18,9 Prozent. Die Kostenthese zeigt sich damit in der Marge, noch nicht im Gewinn.

BYD und Tesla im Vergleich

Gegenüber Tesla ist Burry hingegen pessimistischer und hat gegen Tesla selbst gewettet: Am 30. Juni 2026 gab er in seinem Substack-Beitrag "Trading Post June 30, 2026" an, die Aktie bei 416,22 US-Dollar leerverkauft zu haben, als Teil eines Korbs gegen eine seiner Ansicht nach überhitzte KI- und Halbleiterblase. Ob er diese Position noch hält, ist nicht bestätigt.

Hier ist Vorsicht bei der Interpretation geboten: Auch zur Grösse dieser Short-Position machte Burry keine Angaben.

Wichtig für Aktien-Anleger

Für Anleger folgt daraus vor allem eines: Burrys Käufe sind ein Denkanstoss, keine Kopiervorlage. Da weder Grösse noch Gewichtung seiner Positionen bekannt sind, lässt sich nicht einschätzen, wie viel Überzeugung tatsächlich hinter dem BYD-Kauf steckt. Wer die Kostenführerschafts-These teilt, kann BYD als Beimischung im Bereich Elektromobilität oder China-Exposure in Betracht ziehen, sollte aber die spezifischen Risiken einpreisen: den anhaltenden Preiskampf im chinesischen Automarkt, Zölle in Europa und den USA sowie geopolitische Spannungen. Burry selbst hatte früher formuliert, er würde bei 75 Hongkong- oder darunter aggressiv kaufen, sofern die These dann noch trägt; diese Disziplin beim Einstiegspreis ist nachahmenswerter als der Kauf an sich.

Eine Short-Wette auf Tesla ist für die meisten Privatanleger dagegen ungeeignet, da Verluste theoretisch unbegrenzt sind und die Aktie stark von Narrativen um Robotik, Autonomie und mögliche Verflechtungen mit SpaceX getrieben wird. Wer Tesla für überbewertet hält, fährt in der Regel besser damit, die Position zu reduzieren oder gar nicht erst einzusteigen, statt aktiv dagegen zu wetten.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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