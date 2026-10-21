SpaceX 133.82 CHF 10.54% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SpaceX von 210 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. SpaceX werde den hohen Erwartungen weiterhin gerecht, schrieb John C. Hodulik am Mittwoch nach den Zahlen des KI- und Raumfahrtkonzerns. Er geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.