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21.10.2026 18:13:30

Boeing Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die von der FAA erteilte Zulassung für die Boeing 737 MAX-10 sollte sich positiv auf den Auslieferungsplan des Flugzeugherstellers und auf das Betriebskapital im Jahr 2027 auswirken, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Mittwoch./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:25 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
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Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
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