SpaceX 133.82 CHF 10.54% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe beeindruckende Resultate für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Edison Yu in einem Kommentar am Mittwoch. Sowohl seine als auch die Schätzungen am Markt habe SpaceX spielend leicht übertroffen. Treiber sei die Super Intelligence (SI/KI)./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.