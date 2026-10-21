SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe beeindruckende Resultate für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Edison Yu in einem Kommentar am Mittwoch. Sowohl seine als auch die Schätzungen am Markt habe SpaceX spielend leicht übertroffen. Treiber sei die Super Intelligence (SI/KI)./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 235.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 163.53
|
Abst. Kursziel*:
43.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 160.23
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.66%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
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