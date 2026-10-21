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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Ken Herbert am Mittwoch zu den Zahlen für das dritte Quartal. Einmal mehr habe SpaceX eine positive Quartalsentwicklung hingelegt./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:59 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.