SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
133.82CHF
12.76CHF
10.54 %
18:00:01
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.10.2026 17:22:04
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Ken Herbert am Mittwoch zu den Zahlen für das dritte Quartal. Einmal mehr habe SpaceX eine positive Quartalsentwicklung hingelegt./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 225.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 163.53
|
Abst. Kursziel*:
37.59%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 159.30
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.24%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SpaceX
Analysen zu SpaceX
|17:22
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17:22
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|17:22
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17:22
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|17:22
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17:22
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|SpaceX Overweight
|Barclays Capital
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|133.82
|10.54%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:35
|
JP Morgan Chase & Co.
Talanx Overweight
|18:13
|
RBC Capital Markets
Boeing Outperform
|18:13
|
DZ BANK
Deutsche Börse Kaufen
|17:22
|
Deutsche Bank AG
SpaceX Buy
|17:22
|
RBC Capital Markets
SpaceX Outperform
|16:57
|
UBS AG
SpaceX Buy
|16:56
|
JP Morgan Chase & Co.
SpaceX Overweight